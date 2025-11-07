Informații privind prețul pentru Hemi Bitcoin (HEMIBTC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 101,359 $ 101,359 $ 101,359 Minim 24 h $ 104,425 $ 104,425 $ 104,425 Maxim 24 h Minim 24 h $ 101,359$ 101,359 $ 101,359 Maxim 24 h $ 104,425$ 104,425 $ 104,425 Maxim dintotdeauna $ 125,574$ 125,574 $ 125,574 Cel mai mic preț $ 99,145$ 99,145 $ 99,145 Modificare de preț (1 oră) +0.08% Modificare de preț (1 zi) -1.95% Modificare de preț (7 zile) -5.51% Modificare de preț (7 zile) -5.51%

Prețul în timp real pentru Hemi Bitcoin (HEMIBTC) este $101,919. În ultimele 24 de ore, tokenul HEMIBTC a fost tranzacționat între un minim de $ 101,359 și un maxim de $ 104,425, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HEMIBTC este $ 125,574, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 99,145.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HEMIBTC s-a modificat cu +0.08% în decursul ultimei ore, cu -1.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Capitalizare de piață $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Ofertă află în circulație 25.40 25.40 25.40 Ofertă totală 25.39370531 25.39370531 25.39370531

Capitalizarea de piață actuală pentru Hemi Bitcoin este $ 2.59M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HEMIBTC este 25.40, cu o ofertă totală de 25.39370531. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.59M.