Informații privind prețul pentru Haystack (HAY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02386777 $ 0.02386777 $ 0.02386777 Minim 24 h $ 0.02975794 $ 0.02975794 $ 0.02975794 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02386777$ 0.02386777 $ 0.02386777 Maxim 24 h $ 0.02975794$ 0.02975794 $ 0.02975794 Maxim dintotdeauna $ 0.056328$ 0.056328 $ 0.056328 Cel mai mic preț $ 0.02386777$ 0.02386777 $ 0.02386777 Modificare de preț (1 oră) -0.14% Modificare de preț (1 zi) -15.29% Modificare de preț (7 zile) -28.00% Modificare de preț (7 zile) -28.00%

Prețul în timp real pentru Haystack (HAY) este $0.02391467. În ultimele 24 de ore, tokenul HAY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02386777 și un maxim de $ 0.02975794, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HAY este $ 0.056328, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02386777.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HAY s-a modificat cu -0.14% în decursul ultimei ore, cu -15.29% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Haystack (HAY)

Capitalizare de piață $ 655.26K$ 655.26K $ 655.26K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Ofertă află în circulație 27.38M 27.38M 27.38M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Haystack este $ 655.26K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HAY este 27.38M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.39M.