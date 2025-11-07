Informații privind prețul pentru Harmonix kHYPE (HAKHYPE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 37.99 $ 37.99 $ 37.99 Minim 24 h $ 41.9 $ 41.9 $ 41.9 Maxim 24 h Minim 24 h $ 37.99$ 37.99 $ 37.99 Maxim 24 h $ 41.9$ 41.9 $ 41.9 Maxim dintotdeauna $ 59.64$ 59.64 $ 59.64 Cel mai mic preț $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Modificare de preț (1 oră) +1.75% Modificare de preț (1 zi) -7.74% Modificare de preț (7 zile) -14.98% Modificare de preț (7 zile) -14.98%

Prețul în timp real pentru Harmonix kHYPE (HAKHYPE) este $38.65. În ultimele 24 de ore, tokenul HAKHYPE a fost tranzacționat între un minim de $ 37.99 și un maxim de $ 41.9, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HAKHYPE este $ 59.64, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 29.77.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HAKHYPE s-a modificat cu +1.75% în decursul ultimei ore, cu -7.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Capitalizare de piață $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M Ofertă află în circulație 157.86K 157.86K 157.86K Ofertă totală 157,862.802794619 157,862.802794619 157,862.802794619

Capitalizarea de piață actuală pentru Harmonix kHYPE este $ 6.10M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HAKHYPE este 157.86K, cu o ofertă totală de 157862.802794619. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.10M.