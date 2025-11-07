Informații privind prețul pentru Hand Guy (HANDGUY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00128685$ 0.00128685 $ 0.00128685 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.21% Modificare de preț (1 zi) -7.09% Modificare de preț (7 zile) -25.27% Modificare de preț (7 zile) -25.27%

Prețul în timp real pentru Hand Guy (HANDGUY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HANDGUY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HANDGUY este $ 0.00128685, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HANDGUY s-a modificat cu +1.21% în decursul ultimei ore, cu -7.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hand Guy (HANDGUY)

Capitalizare de piață $ 7.87K$ 7.87K $ 7.87K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.87K$ 7.87K $ 7.87K Ofertă află în circulație 999.23M 999.23M 999.23M Ofertă totală 999,233,878.687745 999,233,878.687745 999,233,878.687745

Capitalizarea de piață actuală pentru Hand Guy este $ 7.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HANDGUY este 999.23M, cu o ofertă totală de 999233878.687745. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.87K.