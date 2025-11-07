Informații privind prețul pentru HAiO (HAIO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.01585107 Maxim 24 h $ 0.01684671 Maxim dintotdeauna $ 0.04475526 Cel mai mic preț $ 0.01511636 Modificare de preț (1 oră) +1.15% Modificare de preț (1 zi) -3.25% Modificare de preț (7 zile) -17.86%

Prețul în timp real pentru HAiO (HAIO) este $0.01613204. În ultimele 24 de ore, tokenul HAIO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01585107 și un maxim de $ 0.01684671, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HAIO este $ 0.04475526, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01511636.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HAIO s-a modificat cu +1.15% în decursul ultimei ore, cu -3.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HAiO (HAIO)

Capitalizare de piață $ 4.72M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.11M Ofertă află în circulație 292.98M Ofertă totală 999,987,375.9549963

Capitalizarea de piață actuală pentru HAiO este $ 4.72M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HAIO este 292.98M, cu o ofertă totală de 999987375.9549963. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.11M.