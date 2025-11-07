Informații privind prețul pentru Grokrooms (GROKROOMS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.43% Modificare de preț (1 zi) -4.92% Modificare de preț (7 zile) -15.13% Modificare de preț (7 zile) -15.13%

Prețul în timp real pentru Grokrooms (GROKROOMS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GROKROOMS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GROKROOMS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GROKROOMS s-a modificat cu -0.43% în decursul ultimei ore, cu -4.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Grokrooms (GROKROOMS)

Capitalizare de piață $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K Ofertă află în circulație 999.42M 999.42M 999.42M Ofertă totală 999,424,485.915066 999,424,485.915066 999,424,485.915066

Capitalizarea de piață actuală pentru Grokrooms este $ 19.26K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GROKROOMS este 999.42M, cu o ofertă totală de 999424485.915066. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 19.26K.