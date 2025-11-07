Informații privind prețul pentru Grodo AI (GRODO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.88% Modificare de preț (1 zi) -7.48% Modificare de preț (7 zile) -56.63% Modificare de preț (7 zile) -56.63%

Prețul în timp real pentru Grodo AI (GRODO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GRODO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GRODO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GRODO s-a modificat cu +1.88% în decursul ultimei ore, cu -7.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -56.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Grodo AI (GRODO)

Capitalizare de piață $ 60.97K$ 60.97K $ 60.97K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 60.97K$ 60.97K $ 60.97K Ofertă află în circulație 99.86B 99.86B 99.86B Ofertă totală 99,863,156,709.99321 99,863,156,709.99321 99,863,156,709.99321

Capitalizarea de piață actuală pentru Grodo AI este $ 60.97K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GRODO este 99.86B, cu o ofertă totală de 99863156709.99321. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 60.97K.