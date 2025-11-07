Informații privind prețul pentru grail (SN81) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3.14 $ 3.14 $ 3.14 Minim 24 h $ 3.48 $ 3.48 $ 3.48 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3.14$ 3.14 $ 3.14 Maxim 24 h $ 3.48$ 3.48 $ 3.48 Maxim dintotdeauna $ 7.51$ 7.51 $ 7.51 Cel mai mic preț $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Modificare de preț (1 oră) +4.13% Modificare de preț (1 zi) +6.45% Modificare de preț (7 zile) -5.26% Modificare de preț (7 zile) -5.26%

Prețul în timp real pentru grail (SN81) este $3.47. În ultimele 24 de ore, tokenul SN81 a fost tranzacționat între un minim de $ 3.14 și un maxim de $ 3.48, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SN81 este $ 7.51, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.92.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SN81 s-a modificat cu +4.13% în decursul ultimei ore, cu +6.45% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața grail (SN81)

Capitalizare de piață $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M Ofertă află în circulație 2.41M 2.41M 2.41M Ofertă totală 2,408,129.596897699 2,408,129.596897699 2,408,129.596897699

Capitalizarea de piață actuală pentru grail este $ 8.34M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SN81 este 2.41M, cu o ofertă totală de 2408129.596897699. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.34M.