Informații privind prețul pentru GOTM (GOTM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00214133 $ 0.00214133 $ 0.00214133 Minim 24 h $ 0.00226424 $ 0.00226424 $ 0.00226424 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00214133$ 0.00214133 $ 0.00214133 Maxim 24 h $ 0.00226424$ 0.00226424 $ 0.00226424 Maxim dintotdeauna $ 0.00423586$ 0.00423586 $ 0.00423586 Cel mai mic preț $ 0.00202947$ 0.00202947 $ 0.00202947 Modificare de preț (1 oră) +1.15% Modificare de preț (1 zi) -1.66% Modificare de preț (7 zile) -9.45% Modificare de preț (7 zile) -9.45%

Prețul în timp real pentru GOTM (GOTM) este $0.00219355. În ultimele 24 de ore, tokenul GOTM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00214133 și un maxim de $ 0.00226424, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOTM este $ 0.00423586, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00202947.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOTM s-a modificat cu +1.15% în decursul ultimei ore, cu -1.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GOTM (GOTM)

Capitalizare de piață $ 367.89K$ 367.89K $ 367.89K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Ofertă află în circulație 168.39M 168.39M 168.39M Ofertă totală 987,883,750.4242333 987,883,750.4242333 987,883,750.4242333

Capitalizarea de piață actuală pentru GOTM este $ 367.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOTM este 168.39M, cu o ofertă totală de 987883750.4242333. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.16M.