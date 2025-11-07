BursăDEX+
Prețul în timp real pentru GOTM astăzi este 0.00219355 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GOTM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GOTM pe MEXC acum.

Preț GOTM (GOTM)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 GOTM în USD:

$0.00219352
$0.00219352$0.00219352
-1.80%1D
mexc
USD
GOTM (GOTM) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:21:31 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru GOTM (GOTM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00214133
$ 0.00214133$ 0.00214133
Minim 24 h
$ 0.00226424
$ 0.00226424$ 0.00226424
Maxim 24 h

$ 0.00214133
$ 0.00214133$ 0.00214133

$ 0.00226424
$ 0.00226424$ 0.00226424

$ 0.00423586
$ 0.00423586$ 0.00423586

$ 0.00202947
$ 0.00202947$ 0.00202947

+1.15%

-1.66%

-9.45%

-9.45%

Prețul în timp real pentru GOTM (GOTM) este $0.00219355. În ultimele 24 de ore, tokenul GOTM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00214133 și un maxim de $ 0.00226424, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOTM este $ 0.00423586, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00202947.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOTM s-a modificat cu +1.15% în decursul ultimei ore, cu -1.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GOTM (GOTM)

$ 367.89K
$ 367.89K$ 367.89K

--
----

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

168.39M
168.39M 168.39M

987,883,750.4242333
987,883,750.4242333 987,883,750.4242333

Capitalizarea de piață actuală pentru GOTM este $ 367.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOTM este 168.39M, cu o ofertă totală de 987883750.4242333. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.16M.

Istoric de preț pentru GOTM (GOTM) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru GOTM la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru GOTM la USD a fost $ -0.0007805001.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru GOTM la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru GOTM la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-1.66%
30 de zile$ -0.0007805001-35.58%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este GOTM (GOTM)

GOTM Labz provides a range of tools to help web3 project founders deliver innovative solutions, including NFT Staking, Trait Management, Reward Systems.

GOTM is the token that powers the tools. GOTM Labz is focused on the Solana eco-system, due to the scalability, cheap tx costs, high security.

GOTM Labz makes it easy for anyone to deploy robust, powerful and scalable solutions with ease to the solana blockchain to build communities with rewards and incentives.

Predicție de preț pentru GOTM (USD)

Ce valoare va avea GOTM (GOTM) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale GOTM (GOTM) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru GOTM.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru GOTM!

GOTM în monede locale

Tokenomie pentru GOTM (GOTM)

Înțelegerea tokenomică a GOTM (GOTM) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GOTM!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre GOTM (GOTM)

Cât valorează GOTM (GOTM) astăzi?
Prețul pe viu pentru GOTM în USD este 0.00219355 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru GOTM în USD?
Prețul actual pentru GOTM la USD este $ 0.00219355. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru GOTM?
Capitalizarea de piață pentru GOTM este $ 367.89K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru GOTM?
Ofertă aflată în circulație pentru GOTM este 168.39M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GOTM?
GOTM a obținut un preț ATH de 0.00423586 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GOTM?
GOTM a avut un preț ATL de 0.00202947 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru GOTM?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GOTM este -- USD.
Va crește GOTM în acest an?
GOTM ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GOTM pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:21:31 (UTC+8)

