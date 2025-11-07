Informații privind prețul pentru goodcryptoX (GOOD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.063468 $ 0.063468 $ 0.063468 Minim 24 h $ 0.06406 $ 0.06406 $ 0.06406 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.063468$ 0.063468 $ 0.063468 Maxim 24 h $ 0.06406$ 0.06406 $ 0.06406 Maxim dintotdeauna $ 0.186012$ 0.186012 $ 0.186012 Cel mai mic preț $ 0.059693$ 0.059693 $ 0.059693 Modificare de preț (1 oră) +0.61% Modificare de preț (1 zi) +0.27% Modificare de preț (7 zile) -10.89% Modificare de preț (7 zile) -10.89%

Prețul în timp real pentru goodcryptoX (GOOD) este $0.06386. În ultimele 24 de ore, tokenul GOOD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.063468 și un maxim de $ 0.06406, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOOD este $ 0.186012, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.059693.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOOD s-a modificat cu +0.61% în decursul ultimei ore, cu +0.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.89% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața goodcryptoX (GOOD)

Capitalizare de piață $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 63.86M$ 63.86M $ 63.86M Ofertă află în circulație 21.20M 21.20M 21.20M Ofertă totală 999,937,705.7684324 999,937,705.7684324 999,937,705.7684324

Capitalizarea de piață actuală pentru goodcryptoX este $ 1.35M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOOD este 21.20M, cu o ofertă totală de 999937705.7684324. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 63.86M.