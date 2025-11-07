Informații privind prețul pentru Goliath (GOLIATH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00137047$ 0.00137047 $ 0.00137047 Cel mai mic preț $ 0.00000638$ 0.00000638 $ 0.00000638 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -13.86% Modificare de preț (7 zile) -13.86%

Prețul în timp real pentru Goliath (GOLIATH) este $0.00000653. În ultimele 24 de ore, tokenul GOLIATH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOLIATH este $ 0.00137047, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000638.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOLIATH s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Goliath (GOLIATH)

Capitalizare de piață $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Ofertă află în circulație 999.50M 999.50M 999.50M Ofertă totală 999,502,465.081757 999,502,465.081757 999,502,465.081757

Capitalizarea de piață actuală pentru Goliath este $ 6.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOLIATH este 999.50M, cu o ofertă totală de 999502465.081757. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.53K.