Informații privind prețul pentru Galactic Bonk (G-BONK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -9.69% Modificare de preț (7 zile) -9.69%

Prețul în timp real pentru Galactic Bonk (G-BONK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul G-BONK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru G-BONK este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, G-BONK s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.69% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Galactic Bonk (G-BONK)

Capitalizare de piață $ 44.96K$ 44.96K $ 44.96K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 44.96K$ 44.96K $ 44.96K Ofertă află în circulație 865.91M 865.91M 865.91M Ofertă totală 865,912,128.872118 865,912,128.872118 865,912,128.872118

Capitalizarea de piață actuală pentru Galactic Bonk este $ 44.96K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru G-BONK este 865.91M, cu o ofertă totală de 865912128.872118. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 44.96K.