Informații privind prețul pentru FVIX (FVIX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 26.14 $ 26.14 $ 26.14 Minim 24 h $ 26.39 $ 26.39 $ 26.39 Maxim 24 h Minim 24 h $ 26.14$ 26.14 $ 26.14 Maxim 24 h $ 26.39$ 26.39 $ 26.39 Maxim dintotdeauna $ 95.98$ 95.98 $ 95.98 Cel mai mic preț $ 18.95$ 18.95 $ 18.95 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.18% Modificare de preț (7 zile) -35.14% Modificare de preț (7 zile) -35.14%

Prețul în timp real pentru FVIX (FVIX) este $26.28. În ultimele 24 de ore, tokenul FVIX a fost tranzacționat între un minim de $ 26.14 și un maxim de $ 26.39, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FVIX este $ 95.98, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 18.95.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FVIX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FVIX (FVIX)

Capitalizare de piață $ 390.50K$ 390.50K $ 390.50K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 390.50K$ 390.50K $ 390.50K Ofertă află în circulație 14.86K 14.86K 14.86K Ofertă totală 14,860.405307037938 14,860.405307037938 14,860.405307037938

Capitalizarea de piață actuală pentru FVIX este $ 390.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FVIX este 14.86K, cu o ofertă totală de 14860.405307037938. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 390.50K.