Pe baza predicției tale, FVIX ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 26.28 în 2025.

Pe baza predicției tale, FVIX ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 27.594 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru FVIX este $ 28.9737 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru FVIX este $ 30.4223 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru FVIX în 2029 este $ 31.9435 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru FVIX în 2030 este $ 33.5406 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru FVIX ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 54.6342.

În 2050, prețul pentru FVIX ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 88.9934.