Informații privind prețul pentru Furucombo (COMBO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 6.97$ 6.97 $ 6.97 Cel mai mic preț $ 0.00062667$ 0.00062667 $ 0.00062667 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -14.22% Modificare de preț (7 zile) -14.22%

Prețul în timp real pentru Furucombo (COMBO) este $0.00067733. În ultimele 24 de ore, tokenul COMBO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COMBO este $ 6.97, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00062667.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COMBO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Furucombo (COMBO)

Capitalizare de piață $ 32.67K$ 32.67K $ 32.67K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 67.73K$ 67.73K $ 67.73K Ofertă află în circulație 48.23M 48.23M 48.23M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Furucombo este $ 32.67K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru COMBO este 48.23M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 67.73K.