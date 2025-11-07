Informații privind prețul pentru FTMTOKEN (FTMX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.052129 $ 0.052129 $ 0.052129 Minim 24 h $ 0.055375 $ 0.055375 $ 0.055375 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.052129$ 0.052129 $ 0.052129 Maxim 24 h $ 0.055375$ 0.055375 $ 0.055375 Maxim dintotdeauna $ 0.137551$ 0.137551 $ 0.137551 Cel mai mic preț $ 0.01575309$ 0.01575309 $ 0.01575309 Modificare de preț (1 oră) +0.83% Modificare de preț (1 zi) -3.86% Modificare de preț (7 zile) +3.68% Modificare de preț (7 zile) +3.68%

Prețul în timp real pentru FTMTOKEN (FTMX) este $0.053103. În ultimele 24 de ore, tokenul FTMX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.052129 și un maxim de $ 0.055375, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FTMX este $ 0.137551, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01575309.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FTMX s-a modificat cu +0.83% în decursul ultimei ore, cu -3.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.68% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FTMTOKEN (FTMX)

Capitalizare de piață $ 13.28M$ 13.28M $ 13.28M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 34.52M$ 34.52M $ 34.52M Ofertă află în circulație 250.00M 250.00M 250.00M Ofertă totală 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru FTMTOKEN este $ 13.28M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FTMX este 250.00M, cu o ofertă totală de 650000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 34.52M.