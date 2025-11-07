Informații privind prețul pentru Freya Protocol (FREYA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00937766 $ 0.00937766 $ 0.00937766 Minim 24 h $ 0.01031115 $ 0.01031115 $ 0.01031115 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00937766$ 0.00937766 $ 0.00937766 Maxim 24 h $ 0.01031115$ 0.01031115 $ 0.01031115 Maxim dintotdeauna $ 0.04563979$ 0.04563979 $ 0.04563979 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.60% Modificare de preț (1 zi) +5.55% Modificare de preț (7 zile) -7.42% Modificare de preț (7 zile) -7.42%

Prețul în timp real pentru Freya Protocol (FREYA) este $0.00993005. În ultimele 24 de ore, tokenul FREYA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00937766 și un maxim de $ 0.01031115, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FREYA este $ 0.04563979, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FREYA s-a modificat cu +0.60% în decursul ultimei ore, cu +5.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Freya Protocol (FREYA)

Capitalizare de piață $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M Ofertă află în circulație 500.31M 500.31M 500.31M Ofertă totală 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Capitalizarea de piață actuală pentru Freya Protocol este $ 4.95M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FREYA este 500.31M, cu o ofertă totală de 548599973.8588991. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.43M.