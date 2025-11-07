Informații privind prețul pentru Foundry (FDRY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00188783$ 0.00188783 $ 0.00188783 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.37% Modificare de preț (1 zi) -12.80% Modificare de preț (7 zile) -24.20% Modificare de preț (7 zile) -24.20%

Prețul în timp real pentru Foundry (FDRY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FDRY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FDRY este $ 0.00188783, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FDRY s-a modificat cu -0.37% în decursul ultimei ore, cu -12.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Foundry (FDRY)

Capitalizare de piață $ 729.10K$ 729.10K $ 729.10K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 729.10K$ 729.10K $ 729.10K Ofertă află în circulație 999.98M 999.98M 999.98M Ofertă totală 999,983,312.9651494 999,983,312.9651494 999,983,312.9651494

Capitalizarea de piață actuală pentru Foundry este $ 729.10K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FDRY este 999.98M, cu o ofertă totală de 999983312.9651494. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 729.10K.