Informații privind prețul pentru FLIPN (FPN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.23% Modificare de preț (1 zi) -2.97% Modificare de preț (7 zile) -21.41% Modificare de preț (7 zile) -21.41%

Prețul în timp real pentru FLIPN (FPN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FPN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FPN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FPN s-a modificat cu +0.23% în decursul ultimei ore, cu -2.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FLIPN (FPN)

Capitalizare de piață $ 174.54K$ 174.54K $ 174.54K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 176.62K$ 176.62K $ 176.62K Ofertă află în circulație 494.13M 494.13M 494.13M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru FLIPN este $ 174.54K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FPN este 494.13M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 176.62K.