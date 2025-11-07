Informații privind prețul pentru FITCOIN (FITCOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00328966 $ 0.00328966 $ 0.00328966 Minim 24 h $ 0.00474502 $ 0.00474502 $ 0.00474502 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00328966$ 0.00328966 $ 0.00328966 Maxim 24 h $ 0.00474502$ 0.00474502 $ 0.00474502 Maxim dintotdeauna $ 0.00833283$ 0.00833283 $ 0.00833283 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.63% Modificare de preț (1 zi) -7.55% Modificare de preț (7 zile) -0.10% Modificare de preț (7 zile) -0.10%

Prețul în timp real pentru FITCOIN (FITCOIN) este $0.00363123. În ultimele 24 de ore, tokenul FITCOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00328966 și un maxim de $ 0.00474502, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FITCOIN este $ 0.00833283, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FITCOIN s-a modificat cu -0.63% în decursul ultimei ore, cu -7.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FITCOIN (FITCOIN)

Capitalizare de piață $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M Ofertă află în circulație 903.55M 903.55M 903.55M Ofertă totală 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266

Capitalizarea de piață actuală pentru FITCOIN este $ 3.28M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FITCOIN este 903.55M, cu o ofertă totală de 923364579.7657266. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.35M.