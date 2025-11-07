BursăDEX+
Prețul în timp real pentru FITCOIN astăzi este 0.00363123 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FITCOIN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FITCOIN pe MEXC acum.

Mai multe despre FITCOIN

Informații de preț pentru FITCOIN

Ce este FITCOIN

Pagina oficială pentru FITCOIN

Tokenomie pentru FITCOIN

Prognoza prețurilor pentru FITCOIN

Preț FITCOIN (FITCOIN)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 FITCOIN în USD:

$0.00363123
-7.50%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
FITCOIN (FITCOIN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:45:59 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru FITCOIN (FITCOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00328966
Minim 24 h
$ 0.00474502
Maxim 24 h

$ 0.00328966
$ 0.00474502
$ 0.00833283
$ 0
-0.63%

-7.55%

-0.10%

-0.10%

Prețul în timp real pentru FITCOIN (FITCOIN) este $0.00363123. În ultimele 24 de ore, tokenul FITCOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00328966 și un maxim de $ 0.00474502, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FITCOIN este $ 0.00833283, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FITCOIN s-a modificat cu -0.63% în decursul ultimei ore, cu -7.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FITCOIN (FITCOIN)

$ 3.28M
--
$ 3.35M
903.55M
923,364,579.7657266
Capitalizarea de piață actuală pentru FITCOIN este $ 3.28M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FITCOIN este 903.55M, cu o ofertă totală de 923364579.7657266. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.35M.

Istoric de preț pentru FITCOIN (FITCOIN) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru FITCOIN la USD a fost $ -0.000296611519910973.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru FITCOIN la USD a fost $ +0.0002800353.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru FITCOIN la USD a fost $ +0.0011406219.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru FITCOIN la USD a fost $ +0.0016188786016618963.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000296611519910973-7.55%
30 de zile$ +0.0002800353+7.71%
60 de zile$ +0.0011406219+31.41%
90 de zile$ +0.0016188786016618963+80.45%

Ce este FITCOIN (FITCOIN)

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă FITCOIN (FITCOIN)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru FITCOIN (USD)

Ce valoare va avea FITCOIN (FITCOIN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale FITCOIN (FITCOIN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru FITCOIN.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru FITCOIN!

FITCOIN în monede locale

Tokenomie pentru FITCOIN (FITCOIN)

Înțelegerea tokenomică a FITCOIN (FITCOIN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru FITCOIN!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre FITCOIN (FITCOIN)

Cât valorează FITCOIN (FITCOIN) astăzi?
Prețul pe viu pentru FITCOIN în USD este 0.00363123 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru FITCOIN în USD?
Prețul actual pentru FITCOIN la USD este $ 0.00363123. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru FITCOIN?
Capitalizarea de piață pentru FITCOIN este $ 3.28M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru FITCOIN?
Ofertă aflată în circulație pentru FITCOIN este 903.55M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru FITCOIN?
FITCOIN a obținut un preț ATH de 0.00833283 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru FITCOIN?
FITCOIN a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru FITCOIN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru FITCOIN este -- USD.
Va crește FITCOIN în acest an?
FITCOIN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru FITCOIN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:45:59 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru FITCOIN (FITCOIN)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

