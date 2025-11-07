Informații privind prețul pentru firecoin (FIRECOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.27% Modificare de preț (7 zile) -14.08% Modificare de preț (7 zile) -14.08%

Prețul în timp real pentru firecoin (FIRECOIN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FIRECOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FIRECOIN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FIRECOIN s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața firecoin (FIRECOIN)

Capitalizare de piață $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Ofertă află în circulație 910.86M 910.86M 910.86M Ofertă totală 910,858,751.502796 910,858,751.502796 910,858,751.502796

Capitalizarea de piață actuală pentru firecoin este $ 5.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FIRECOIN este 910.86M, cu o ofertă totală de 910858751.502796. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.08K.