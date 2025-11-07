Informații privind prețul pentru Figure Heloc (FIGR_HELOC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.03 Minim 24 h $ 1.035 Maxim 24 h Maxim dintotdeauna $ 1.37 Cel mai mic preț $ 0.155357 Modificare de preț (1 oră) +0.28% Modificare de preț (1 zi) -0.04% Modificare de preț (7 zile) +3.37%

Prețul în timp real pentru Figure Heloc (FIGR_HELOC) este $1.033. În ultimele 24 de ore, tokenul FIGR_HELOC a fost tranzacționat între un minim de $ 1.03 și un maxim de $ 1.035, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FIGR_HELOC este $ 1.37, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.155357.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FIGR_HELOC s-a modificat cu +0.28% în decursul ultimei ore, cu -0.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Capitalizare de piață $ 13.93B Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.93B Ofertă află în circulație 13.49B Ofertă totală 13,486,934,495.41

Capitalizarea de piață actuală pentru Figure Heloc este $ 13.93B, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FIGR_HELOC este 13.49B, cu o ofertă totală de 13486934495.41. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.93B.