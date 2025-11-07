Informații privind prețul pentru FEAR (FEAR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00663452 Maxim 24 h $ 0.0079342 Maxim dintotdeauna $ 3.88 Cel mai mic preț $ 0.00629862 Modificare de preț (1 oră) -5.21% Modificare de preț (1 zi) -6.32% Modificare de preț (7 zile) -13.18%

Prețul în timp real pentru FEAR (FEAR) este $0.00693612. În ultimele 24 de ore, tokenul FEAR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00663452 și un maxim de $ 0.0079342, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FEAR este $ 3.88, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00629862.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FEAR s-a modificat cu -5.21% în decursul ultimei ore, cu -6.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FEAR (FEAR)

Capitalizare de piață $ 122.55K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 288.73K Ofertă află în circulație 17.72M Ofertă totală 41,739,201.62033058

Capitalizarea de piață actuală pentru FEAR este $ 122.55K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FEAR este 17.72M, cu o ofertă totală de 41739201.62033058. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 288.73K.