Informații privind prețul pentru FaZeSway (SWAY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00135071$ 0.00135071 $ 0.00135071 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.21% Modificare de preț (1 zi) -6.46% Modificare de preț (7 zile) -14.75% Modificare de preț (7 zile) -14.75%

Prețul în timp real pentru FaZeSway (SWAY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SWAY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SWAY este $ 0.00135071, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SWAY s-a modificat cu +1.21% în decursul ultimei ore, cu -6.46% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FaZeSway (SWAY)

Capitalizare de piață $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Ofertă află în circulație 999.53M 999.53M 999.53M Ofertă totală 999,528,296.043741 999,528,296.043741 999,528,296.043741

Capitalizarea de piață actuală pentru FaZeSway este $ 9.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SWAY este 999.53M, cu o ofertă totală de 999528296.043741. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.69K.