Informații privind prețul pentru Exit Liquidity (RETAIL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00168409$ 0.00168409 $ 0.00168409 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.23% Modificare de preț (1 zi) -7.76% Modificare de preț (7 zile) -39.56% Modificare de preț (7 zile) -39.56%

Prețul în timp real pentru Exit Liquidity (RETAIL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RETAIL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RETAIL este $ 0.00168409, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RETAIL s-a modificat cu +0.23% în decursul ultimei ore, cu -7.76% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -39.56% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Exit Liquidity (RETAIL)

Capitalizare de piață $ 526.27K$ 526.27K $ 526.27K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 526.27K$ 526.27K $ 526.27K Ofertă află în circulație 999.99M 999.99M 999.99M Ofertă totală 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

Capitalizarea de piață actuală pentru Exit Liquidity este $ 526.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RETAIL este 999.99M, cu o ofertă totală de 999992863.526202. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 526.27K.