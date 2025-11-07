Informații privind prețul pentru Etherex Liquid Staking Token (REX33) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.121799 $ 0.121799 $ 0.121799 Minim 24 h $ 0.134214 $ 0.134214 $ 0.134214 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.121799$ 0.121799 $ 0.121799 Maxim 24 h $ 0.134214$ 0.134214 $ 0.134214 Maxim dintotdeauna $ 0.583351$ 0.583351 $ 0.583351 Cel mai mic preț $ 0.109445$ 0.109445 $ 0.109445 Modificare de preț (1 oră) -0.04% Modificare de preț (1 zi) +3.10% Modificare de preț (7 zile) -33.01% Modificare de preț (7 zile) -33.01%

Prețul în timp real pentru Etherex Liquid Staking Token (REX33) este $0.126293. În ultimele 24 de ore, tokenul REX33 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.121799 și un maxim de $ 0.134214, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru REX33 este $ 0.583351, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.109445.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, REX33 s-a modificat cu -0.04% în decursul ultimei ore, cu +3.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -33.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Capitalizare de piață $ 10.73M$ 10.73M $ 10.73M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.73M$ 10.73M $ 10.73M Ofertă află în circulație 84.95M 84.95M 84.95M Ofertă totală 84,952,090.75816225 84,952,090.75816225 84,952,090.75816225

Capitalizarea de piață actuală pentru Etherex Liquid Staking Token este $ 10.73M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru REX33 este 84.95M, cu o ofertă totală de 84952090.75816225. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.73M.