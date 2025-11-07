BursăDEX+
Prețul în timp real pentru EquitEdge astăzi este 0.05005 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru EEG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru EEG pe MEXC acum.

Preț EquitEdge (EEG)

$0.05005
EquitEdge (EEG) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:44:28 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru EquitEdge (EEG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
Minim 24 h
$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.058283
$ 0.04823955
Prețul în timp real pentru EquitEdge (EEG) este $0.05005. În ultimele 24 de ore, tokenul EEG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EEG este $ 0.058283, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.04823955.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EEG s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața EquitEdge (EEG)

$ 20.02M
--
$ 25.02M
400.00M
500,000,000.0
Capitalizarea de piață actuală pentru EquitEdge este $ 20.02M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EEG este 400.00M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 25.02M.

Istoric de preț pentru EquitEdge (EEG) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru EquitEdge la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru EquitEdge la USD a fost $ 0.0000000000.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru EquitEdge la USD a fost $ -0.0005845339.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru EquitEdge la USD a fost $ -0.00675908362795648.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0--
30 de zile$ 0.00000000000.00%
60 de zile$ -0.0005845339-1.16%
90 de zile$ -0.00675908362795648-11.89%

Ce este EquitEdge (EEG)

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru EquitEdge (USD)

Ce valoare va avea EquitEdge (EEG) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale EquitEdge (EEG) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru EquitEdge.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru EquitEdge!

Tokenomie pentru EquitEdge (EEG)

Înțelegerea tokenomică a EquitEdge (EEG) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru EEG!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre EquitEdge (EEG)

Cât valorează EquitEdge (EEG) astăzi?
Prețul pe viu pentru EEG în USD este 0.05005 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru EEG în USD?
Prețul actual pentru EEG la USD este $ 0.05005. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru EquitEdge?
Capitalizarea de piață pentru EEG este $ 20.02M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru EEG?
Ofertă aflată în circulație pentru EEG este 400.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru EEG?
EEG a obținut un preț ATH de 0.058283 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru EEG?
EEG a avut un preț ATL de 0.04823955 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru EEG?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru EEG este -- USD.
Va crește EEG în acest an?
EEG ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru EEG pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru EquitEdge (EEG)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

