Informații privind prețul pentru EquitEdge (EEG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.058283$ 0.058283 $ 0.058283 Cel mai mic preț $ 0.04823955$ 0.04823955 $ 0.04823955 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru EquitEdge (EEG) este $0.05005. În ultimele 24 de ore, tokenul EEG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EEG este $ 0.058283, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.04823955.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EEG s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața EquitEdge (EEG)

Capitalizare de piață $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Ofertă află în circulație 400.00M 400.00M 400.00M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru EquitEdge este $ 20.02M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EEG este 400.00M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 25.02M.