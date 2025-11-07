Informații privind prețul pentru Dvision Network (DVI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00435489 $ 0.00435489 $ 0.00435489 Minim 24 h $ 0.00673856 $ 0.00673856 $ 0.00673856 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00435489$ 0.00435489 $ 0.00435489 Maxim 24 h $ 0.00673856$ 0.00673856 $ 0.00673856 Maxim dintotdeauna $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Cel mai mic preț $ 0.00415325$ 0.00415325 $ 0.00415325 Modificare de preț (1 oră) -2.15% Modificare de preț (1 zi) +24.11% Modificare de preț (7 zile) +32.69% Modificare de preț (7 zile) +32.69%

Prețul în timp real pentru Dvision Network (DVI) este $0.00590776. În ultimele 24 de ore, tokenul DVI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00435489 și un maxim de $ 0.00673856, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DVI este $ 3.05, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00415325.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DVI s-a modificat cu -2.15% în decursul ultimei ore, cu +24.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +32.69% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dvision Network (DVI)

Capitalizare de piață $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.99M$ 5.99M $ 5.99M Ofertă află în circulație 246.77M 246.77M 246.77M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Dvision Network este $ 1.48M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DVI este 246.77M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.99M.