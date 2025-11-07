Informații privind prețul pentru Dreamsync (DREAM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00437362$ 0.00437362 $ 0.00437362 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.80% Modificare de preț (1 zi) +0.54% Modificare de preț (7 zile) -35.99% Modificare de preț (7 zile) -35.99%

Prețul în timp real pentru Dreamsync (DREAM) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DREAM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DREAM este $ 0.00437362, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DREAM s-a modificat cu +0.80% în decursul ultimei ore, cu +0.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dreamsync (DREAM)

Capitalizare de piață $ 709.89K$ 709.89K $ 709.89K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 709.89K$ 709.89K $ 709.89K Ofertă află în circulație 999.99M 999.99M 999.99M Ofertă totală 999,992,998.692206 999,992,998.692206 999,992,998.692206

Capitalizarea de piață actuală pentru Dreamsync este $ 709.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DREAM este 999.99M, cu o ofertă totală de 999992998.692206. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 709.89K.