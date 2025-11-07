Informații privind prețul pentru DOUBT (DOUBT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00504177 $ 0.00504177 $ 0.00504177 Minim 24 h $ 0.00557403 $ 0.00557403 $ 0.00557403 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00504177$ 0.00504177 $ 0.00504177 Maxim 24 h $ 0.00557403$ 0.00557403 $ 0.00557403 Maxim dintotdeauna $ 0.0090364$ 0.0090364 $ 0.0090364 Cel mai mic preț $ 0.00462953$ 0.00462953 $ 0.00462953 Modificare de preț (1 oră) +4.13% Modificare de preț (1 zi) -2.70% Modificare de preț (7 zile) -1.67% Modificare de preț (7 zile) -1.67%

Prețul în timp real pentru DOUBT (DOUBT) este $0.00525725. În ultimele 24 de ore, tokenul DOUBT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00504177 și un maxim de $ 0.00557403, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOUBT este $ 0.0090364, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00462953.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOUBT s-a modificat cu +4.13% în decursul ultimei ore, cu -2.70% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DOUBT (DOUBT)

Capitalizare de piață $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M Ofertă află în circulație 950.00M 950.00M 950.00M Ofertă totală 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DOUBT este $ 4.99M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOUBT este 950.00M, cu o ofertă totală de 950000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.99M.