Informații privind prețul pentru DOGUE (DOGUE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.09% Modificare de preț (1 zi) -5.59% Modificare de preț (7 zile) -17.50% Modificare de preț (7 zile) -17.50%

Prețul în timp real pentru DOGUE (DOGUE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DOGUE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOGUE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOGUE s-a modificat cu +0.09% în decursul ultimei ore, cu -5.59% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DOGUE (DOGUE)

Capitalizare de piață $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K Ofertă află în circulație 999.75M 999.75M 999.75M Ofertă totală 999,751,147.42242 999,751,147.42242 999,751,147.42242

Capitalizarea de piață actuală pentru DOGUE este $ 11.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOGUE este 999.75M, cu o ofertă totală de 999751147.42242. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.77K.