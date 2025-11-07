Informații privind prețul pentru Dogenarii (DOGENARII) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00002346 $ 0.00002346 $ 0.00002346 Minim 24 h $ 0.00002516 $ 0.00002516 $ 0.00002516 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00002346$ 0.00002346 $ 0.00002346 Maxim 24 h $ 0.00002516$ 0.00002516 $ 0.00002516 Maxim dintotdeauna $ 0.00279694$ 0.00279694 $ 0.00279694 Cel mai mic preț $ 0.00002222$ 0.00002222 $ 0.00002222 Modificare de preț (1 oră) +0.49% Modificare de preț (1 zi) -3.86% Modificare de preț (7 zile) -21.65% Modificare de preț (7 zile) -21.65%

Prețul în timp real pentru Dogenarii (DOGENARII) este $0.00002402. În ultimele 24 de ore, tokenul DOGENARII a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00002346 și un maxim de $ 0.00002516, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOGENARII este $ 0.00279694, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002222.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOGENARII s-a modificat cu +0.49% în decursul ultimei ore, cu -3.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dogenarii (DOGENARII)

Capitalizare de piață $ 24.02K$ 24.02K $ 24.02K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 24.02K$ 24.02K $ 24.02K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Dogenarii este $ 24.02K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOGENARII este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.02K.