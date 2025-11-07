Informații privind prețul pentru Dogami (DOGA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.413535$ 0.413535 $ 0.413535 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.14% Modificare de preț (1 zi) -0.78% Modificare de preț (7 zile) -13.06% Modificare de preț (7 zile) -13.06%

Prețul în timp real pentru Dogami (DOGA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DOGA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOGA este $ 0.413535, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOGA s-a modificat cu -1.14% în decursul ultimei ore, cu -0.78% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dogami (DOGA)

Capitalizare de piață $ 284.11K$ 284.11K $ 284.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 325.88K$ 325.88K $ 325.88K Ofertă află în circulație 774.97M 774.97M 774.97M Ofertă totală 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Dogami este $ 284.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOGA este 774.97M, cu o ofertă totală de 888888888.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 325.88K.