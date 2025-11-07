Informații privind prețul pentru Docker (DOCKERZXBT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00411568 Maxim 24 h $ 0.00543462 Maxim dintotdeauna $ 0.00981968 Cel mai mic preț $ 0.00078011 Modificare de preț (1 oră) -2.20% Modificare de preț (1 zi) -18.85% Modificare de preț (7 zile) -7.29%

Prețul în timp real pentru Docker (DOCKERZXBT) este $0.00414869. În ultimele 24 de ore, tokenul DOCKERZXBT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00411568 și un maxim de $ 0.00543462, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOCKERZXBT este $ 0.00981968, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00078011.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOCKERZXBT s-a modificat cu -2.20% în decursul ultimei ore, cu -18.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Docker (DOCKERZXBT)

Capitalizare de piață $ 4.04M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.15M Ofertă află în circulație 972.14M Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Docker este $ 4.04M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOCKERZXBT este 972.14M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.15M.