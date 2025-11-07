Informații privind prețul pentru DLMM (DLMM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00177886$ 0.00177886 $ 0.00177886 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.86% Modificare de preț (1 zi) +1.14% Modificare de preț (7 zile) -28.20% Modificare de preț (7 zile) -28.20%

Prețul în timp real pentru DLMM (DLMM) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DLMM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DLMM este $ 0.00177886, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DLMM s-a modificat cu +1.86% în decursul ultimei ore, cu +1.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DLMM (DLMM)

Capitalizare de piață $ 467.12K$ 467.12K $ 467.12K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 525.88K$ 525.88K $ 525.88K Ofertă află în circulație 771.09M 771.09M 771.09M Ofertă totală 868,091,134.420069 868,091,134.420069 868,091,134.420069

Capitalizarea de piață actuală pentru DLMM este $ 467.12K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DLMM este 771.09M, cu o ofertă totală de 868091134.420069. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 525.88K.