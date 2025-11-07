Informații privind prețul pentru DiviSwap (DSWAP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.115524 $ 0.115524 $ 0.115524 Minim 24 h $ 0.119123 $ 0.119123 $ 0.119123 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.115524$ 0.115524 $ 0.115524 Maxim 24 h $ 0.119123$ 0.119123 $ 0.119123 Maxim dintotdeauna $ 0.189789$ 0.189789 $ 0.189789 Cel mai mic preț $ 0.083572$ 0.083572 $ 0.083572 Modificare de preț (1 oră) +0.28% Modificare de preț (1 zi) -0.12% Modificare de preț (7 zile) -7.11% Modificare de preț (7 zile) -7.11%

Prețul în timp real pentru DiviSwap (DSWAP) este $0.117802. În ultimele 24 de ore, tokenul DSWAP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.115524 și un maxim de $ 0.119123, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DSWAP este $ 0.189789, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.083572.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DSWAP s-a modificat cu +0.28% în decursul ultimei ore, cu -0.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DiviSwap (DSWAP)

Capitalizare de piață $ 27.50K$ 27.50K $ 27.50K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 72.10K$ 72.10K $ 72.10K Ofertă află în circulație 233.47K 233.47K 233.47K Ofertă totală 612,059.0 612,059.0 612,059.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DiviSwap este $ 27.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DSWAP este 233.47K, cu o ofertă totală de 612059.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 72.10K.