Informații privind prețul pentru Deflationary USD (DUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00145385$ 0.00145385 $ 0.00145385 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +3.48% Modificare de preț (1 zi) -13.51% Modificare de preț (7 zile) +18.42% Modificare de preț (7 zile) +18.42%

Prețul în timp real pentru Deflationary USD (DUSD) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DUSD este $ 0.00145385, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DUSD s-a modificat cu +3.48% în decursul ultimei ore, cu -13.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +18.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Deflationary USD (DUSD)

Capitalizare de piață $ 229.21K$ 229.21K $ 229.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 229.21K$ 229.21K $ 229.21K Ofertă află în circulație 726.79M 726.79M 726.79M Ofertă totală 726,788,438.455934 726,788,438.455934 726,788,438.455934

Capitalizarea de piață actuală pentru Deflationary USD este $ 229.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DUSD este 726.79M, cu o ofertă totală de 726788438.455934. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 229.21K.