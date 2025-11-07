Informații privind prețul pentru Defidash (DEFIDASH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01144017 $ 0.01144017 $ 0.01144017 Minim 24 h $ 0.01164606 $ 0.01164606 $ 0.01164606 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01144017$ 0.01144017 $ 0.01144017 Maxim 24 h $ 0.01164606$ 0.01164606 $ 0.01164606 Maxim dintotdeauna $ 0.02970776$ 0.02970776 $ 0.02970776 Cel mai mic preț $ 0.01144017$ 0.01144017 $ 0.01144017 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.76% Modificare de preț (7 zile) -8.07% Modificare de preț (7 zile) -8.07%

Prețul în timp real pentru Defidash (DEFIDASH) este $0.01155687. În ultimele 24 de ore, tokenul DEFIDASH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01144017 și un maxim de $ 0.01164606, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DEFIDASH este $ 0.02970776, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01144017.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DEFIDASH s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.76% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.07% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Defidash (DEFIDASH)

Capitalizare de piață $ 231.14K$ 231.14K $ 231.14K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 231.14K$ 231.14K $ 231.14K Ofertă află în circulație 20.00M 20.00M 20.00M Ofertă totală 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Defidash este $ 231.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DEFIDASH este 20.00M, cu o ofertă totală de 20000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 231.14K.