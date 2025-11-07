Informații privind prețul pentru DeFi Dollar (USDFI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.996878 $ 0.996878 $ 0.996878 Minim 24 h $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.996878$ 0.996878 $ 0.996878 Maxim 24 h $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Maxim dintotdeauna $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Cel mai mic preț $ 0.982826$ 0.982826 $ 0.982826 Modificare de preț (1 oră) -0.07% Modificare de preț (1 zi) -0.43% Modificare de preț (7 zile) +0.10% Modificare de preț (7 zile) +0.10%

Prețul în timp real pentru DeFi Dollar (USDFI) este $0.996946. În ultimele 24 de ore, tokenul USDFI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.996878 și un maxim de $ 1.003, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USDFI este $ 1.006, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.982826.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USDFI s-a modificat cu -0.07% în decursul ultimei ore, cu -0.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DeFi Dollar (USDFI)

Capitalizare de piață $ 388.52K$ 388.52K $ 388.52K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 388.52K$ 388.52K $ 388.52K Ofertă află în circulație 389.37K 389.37K 389.37K Ofertă totală 389,369.742469727 389,369.742469727 389,369.742469727

Capitalizarea de piață actuală pentru DeFi Dollar este $ 388.52K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USDFI este 389.37K, cu o ofertă totală de 389369.742469727. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 388.52K.