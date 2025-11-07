Informații privind prețul pentru DAIFUKU (DAIFUKU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.65% Modificare de preț (1 zi) +2.23% Modificare de preț (7 zile) -12.33% Modificare de preț (7 zile) -12.33%

Prețul în timp real pentru DAIFUKU (DAIFUKU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DAIFUKU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DAIFUKU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DAIFUKU s-a modificat cu +0.65% în decursul ultimei ore, cu +2.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DAIFUKU (DAIFUKU)

Capitalizare de piață $ 9.79K$ 9.79K $ 9.79K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.79K$ 9.79K $ 9.79K Ofertă află în circulație 911.03M 911.03M 911.03M Ofertă totală 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

Capitalizarea de piață actuală pentru DAIFUKU este $ 9.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DAIFUKU este 911.03M, cu o ofertă totală de 911025121.3007833. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.79K.