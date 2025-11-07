Informații privind prețul pentru CTOC (CTOC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.03244564 $ 0.03244564 $ 0.03244564 Minim 24 h $ 0.03293289 $ 0.03293289 $ 0.03293289 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.03244564$ 0.03244564 $ 0.03244564 Maxim 24 h $ 0.03293289$ 0.03293289 $ 0.03293289 Maxim dintotdeauna $ 0.154429$ 0.154429 $ 0.154429 Cel mai mic preț $ 0.00791853$ 0.00791853 $ 0.00791853 Modificare de preț (1 oră) +0.13% Modificare de preț (1 zi) -0.25% Modificare de preț (7 zile) +0.89% Modificare de preț (7 zile) +0.89%

Prețul în timp real pentru CTOC (CTOC) este $0.03271465. În ultimele 24 de ore, tokenul CTOC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03244564 și un maxim de $ 0.03293289, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CTOC este $ 0.154429, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00791853.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CTOC s-a modificat cu +0.13% în decursul ultimei ore, cu -0.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.89% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CTOC (CTOC)

Capitalizare de piață $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 163.57M$ 163.57M $ 163.57M Ofertă află în circulație 60.50M 60.50M 60.50M Ofertă totală 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CTOC este $ 1.98M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CTOC este 60.50M, cu o ofertă totală de 5000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 163.57M.