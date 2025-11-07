Informații privind prețul pentru Craft Engine (CRAFT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Maxim dintotdeauna $ 0.00321117 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.54% Modificare de preț (1 zi) -7.21% Modificare de preț (7 zile) -25.92%

Prețul în timp real pentru Craft Engine (CRAFT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CRAFT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CRAFT este $ 0.00321117, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CRAFT s-a modificat cu -0.54% în decursul ultimei ore, cu -7.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.92% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Craft Engine (CRAFT)

Capitalizare de piață $ 64.01K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 86.50K Ofertă află în circulație 74.00M Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Craft Engine este $ 64.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CRAFT este 74.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 86.50K.