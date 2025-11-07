Informații privind prețul pentru Compound USDC (CUSDC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02521869 $ 0.02521869 $ 0.02521869 Minim 24 h $ 0.02530666 $ 0.02530666 $ 0.02530666 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02521869$ 0.02521869 $ 0.02521869 Maxim 24 h $ 0.02530666$ 0.02530666 $ 0.02530666 Maxim dintotdeauna $ 0.220912$ 0.220912 $ 0.220912 Cel mai mic preț $ 0.00620705$ 0.00620705 $ 0.00620705 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) +0.02% Modificare de preț (7 zile) +0.01% Modificare de preț (7 zile) +0.01%

Prețul în timp real pentru Compound USDC (CUSDC) este $0.0252705. În ultimele 24 de ore, tokenul CUSDC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02521869 și un maxim de $ 0.02530666, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CUSDC este $ 0.220912, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00620705.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CUSDC s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu +0.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Compound USDC (CUSDC)

Capitalizare de piață $ 32.06M$ 32.06M $ 32.06M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.06M$ 32.06M $ 32.06M Ofertă află în circulație 1.27B 1.27B 1.27B Ofertă totală 1,268,813,985.771856 1,268,813,985.771856 1,268,813,985.771856

Capitalizarea de piață actuală pentru Compound USDC este $ 32.06M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CUSDC este 1.27B, cu o ofertă totală de 1268813985.771856. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.06M.