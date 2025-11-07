Informații privind prețul pentru Comcast xStock (CMCSAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 27.42 $ 27.42 $ 27.42 Minim 24 h $ 29.12 $ 29.12 $ 29.12 Maxim 24 h Minim 24 h $ 27.42$ 27.42 $ 27.42 Maxim 24 h $ 29.12$ 29.12 $ 29.12 Maxim dintotdeauna $ 34.79$ 34.79 $ 34.79 Cel mai mic preț $ 25.94$ 25.94 $ 25.94 Modificare de preț (1 oră) +0.07% Modificare de preț (1 zi) +0.00% Modificare de preț (7 zile) -0.97% Modificare de preț (7 zile) -0.97%

Prețul în timp real pentru Comcast xStock (CMCSAX) este $27.55. În ultimele 24 de ore, tokenul CMCSAX a fost tranzacționat între un minim de $ 27.42 și un maxim de $ 29.12, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CMCSAX este $ 34.79, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 25.94.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CMCSAX s-a modificat cu +0.07% în decursul ultimei ore, cu +0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.97% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Comcast xStock (CMCSAX)

Capitalizare de piață $ 269.27K$ 269.27K $ 269.27K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Ofertă află în circulație 9.79K 9.79K 9.79K Ofertă totală 60,092.05789806494 60,092.05789806494 60,092.05789806494

Capitalizarea de piață actuală pentru Comcast xStock este $ 269.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CMCSAX este 9.79K, cu o ofertă totală de 60092.05789806494. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.65M.