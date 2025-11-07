Informații privind prețul pentru ColdPL (COLDPL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0021093$ 0.0021093 $ 0.0021093 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.22% Modificare de preț (1 zi) -0.21% Modificare de preț (7 zile) -5.92% Modificare de preț (7 zile) -5.92%

Prețul în timp real pentru ColdPL (COLDPL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul COLDPL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COLDPL este $ 0.0021093, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COLDPL s-a modificat cu -0.22% în decursul ultimei ore, cu -0.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.92% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ColdPL (COLDPL)

Capitalizare de piață $ 297.98K$ 297.98K $ 297.98K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 297.98K$ 297.98K $ 297.98K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,995,724.646193 999,995,724.646193 999,995,724.646193

Capitalizarea de piață actuală pentru ColdPL este $ 297.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru COLDPL este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999995724.646193. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 297.98K.