Informații privind prețul pentru CodEase (CODON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -8.35% Modificare de preț (7 zile) -8.35%

Prețul în timp real pentru CodEase (CODON) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CODON a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CODON este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CODON s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CodEase (CODON)

Capitalizare de piață $ 23.40K$ 23.40K $ 23.40K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 24.53K$ 24.53K $ 24.53K Ofertă află în circulație 953.93M 953.93M 953.93M Ofertă totală 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582

Capitalizarea de piață actuală pentru CodEase este $ 23.40K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CODON este 953.93M, cu o ofertă totală de 999798810.0710582. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.53K.