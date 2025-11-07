Informații privind prețul pentru CLANS (CLANS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00193529$ 0.00193529 $ 0.00193529 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.15% Modificare de preț (1 zi) -9.78% Modificare de preț (7 zile) -70.01% Modificare de preț (7 zile) -70.01%

Prețul în timp real pentru CLANS (CLANS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CLANS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CLANS este $ 0.00193529, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CLANS s-a modificat cu -1.15% în decursul ultimei ore, cu -9.78% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -70.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CLANS (CLANS)

Capitalizare de piață $ 35.21K$ 35.21K $ 35.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 35.21K$ 35.21K $ 35.21K Ofertă află în circulație 999.98M 999.98M 999.98M Ofertă totală 999,984,641.0157864 999,984,641.0157864 999,984,641.0157864

Capitalizarea de piață actuală pentru CLANS este $ 35.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CLANS este 999.98M, cu o ofertă totală de 999984641.0157864. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.21K.