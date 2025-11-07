Informații privind prețul pentru Chi (気) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00205066$ 0.00205066 $ 0.00205066 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.84% Modificare de preț (1 zi) -2.27% Modificare de preț (7 zile) -24.05% Modificare de preț (7 zile) -24.05%

Prețul în timp real pentru Chi (気) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul 気 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 気 este $ 0.00205066, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 気 s-a modificat cu +0.84% în decursul ultimei ore, cu -2.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Chi (気)

Capitalizare de piață $ 20.18K$ 20.18K $ 20.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.18K$ 20.18K $ 20.18K Ofertă află în circulație 999.69M 999.69M 999.69M Ofertă totală 999,692,800.636863 999,692,800.636863 999,692,800.636863

Capitalizarea de piață actuală pentru Chi este $ 20.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 気 este 999.69M, cu o ofertă totală de 999692800.636863. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.18K.