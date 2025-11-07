Informații privind prețul pentru CheckDot (CDT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.051462 $ 0.051462 $ 0.051462 Minim 24 h $ 0.054202 $ 0.054202 $ 0.054202 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.051462$ 0.051462 $ 0.051462 Maxim 24 h $ 0.054202$ 0.054202 $ 0.054202 Maxim dintotdeauna $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Cel mai mic preț $ 0.00930431$ 0.00930431 $ 0.00930431 Modificare de preț (1 oră) +0.28% Modificare de preț (1 zi) -1.37% Modificare de preț (7 zile) -9.41% Modificare de preț (7 zile) -9.41%

Prețul în timp real pentru CheckDot (CDT) este $0.053426. În ultimele 24 de ore, tokenul CDT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.051462 și un maxim de $ 0.054202, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CDT este $ 1.33, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00930431.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CDT s-a modificat cu +0.28% în decursul ultimei ore, cu -1.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CheckDot (CDT)

Capitalizare de piață $ 395.00K$ 395.00K $ 395.00K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 534.47K$ 534.47K $ 534.47K Ofertă află în circulație 7.39M 7.39M 7.39M Ofertă totală 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CheckDot este $ 395.00K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CDT este 7.39M, cu o ofertă totală de 9999250.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 534.47K.