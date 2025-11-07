Informații privind prețul pentru CAPY (CAPY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00165284$ 0.00165284 $ 0.00165284 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.84% Modificare de preț (1 zi) -2.05% Modificare de preț (7 zile) -12.75% Modificare de preț (7 zile) -12.75%

Prețul în timp real pentru CAPY (CAPY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CAPY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CAPY este $ 0.00165284, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CAPY s-a modificat cu +0.84% în decursul ultimei ore, cu -2.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CAPY (CAPY)

Capitalizare de piață $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CAPY este $ 11.33K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CAPY este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.33K.